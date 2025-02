MUDANÇA DE ÁREA

Ex-Bahia vira assessor de investimentos e sócio de empresa que gere R$ 70 bilhões

Interesse pela área financeira começou quando ele ainda era jogador

Gabriel Rodrigues

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 15:25

William Machado é sócio de empresa que gere R$ 70 bilhões Crédito: Reprodução/Instagram

Diretor de futebol do Bahia em 2014, o ex-jogador William Machado decidiu mudar de área de vez. O então dirigente se tornou assessor de investimentos e sócio de uma empresa que gere um fundo de R$ 70 bilhões, com mais de 50 mil clientes no Brasil e no mundo. >

Apesar de ter se aventurado em cargos de dirigente depois de se aposentar dos gramados, William conta que a escolha pelo mercado financeiro começou ainda nos tempos de jogador, quando cursava paralelamente a faculdade de Ciências Contábeis. >

"Quando comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, me vi ali no momento de como vou investir. E eu não tinha muito conhecimento, não tinha quem me auxiliasse, ou pelo menos quem eu confiasse que queria realmente me ajudar, porque o meu recurso estava no mercado financeiro, estava em bancos, em grandes instituições, mas já tinha um conhecimento, até por ter estudado ciências contábeis, de como funcionava mais ou menos o modelo de banco. Queria o melhor para potencializar o meu patrimônio. Eu já sabia o que não era bom, mas não sabia o que era bom", iniciou ele.>

"E o que fiz foi ser bastante conservador e estudar durante a minha carreira, principalmente no Corinthians, tive a oportunidade de conhecer muita gente do mercado financeiro em São Paulo, e isso me abriu os olhos para várias coisas. E ali, também acompanhando a carreira de vários atletas, ídolos no passado, que eu via ter um sucesso, e daqui a pouco matérias e reportagens sobre ter perdido tudo, sobre estar quebrado, aquilo foi me dando uma sensação", completou. >

William é sócio da Fami Capital, empresa que tornou-se uma das maiores do segmento no Brasil, empregando mais de 600 funcionários. Atualmente, a Fami Capital conta com ex-jogadores, famosos e anônimos na sua carteira de clientes. >

"Esses R$ 70 bilhões são recursos, patrimônio financeiro dos nossos clientes que estão hoje sob a nossa gestão, administração. Um multi-family office em Miami, que hoje faz a gestão mais ou menos de uns R$ 10 bilhões lá fora, basicamente de brasileiros. Então, se o cliente tem um patrimônio que a gente entenda que faça sentido ele ter uma parte lá fora ou se ele já tem, a gente consegue fazer essa gestão", explicou William.>