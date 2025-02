TRICOLOR EMBALADO

Por liderança do Nordestão, Bahia encara o América-RN, na Fonte Nova

Tricolor está empatado em pontos com o time potiguar

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 05:00

Tricolor busca mais um triunfo em casa na Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O grupo B da Copa do Nordeste terá um confronto direto pela liderança. Hoje, o Bahia recebe o América-RN, às 19h, na Arena Fonte Nova, com o objetivo de se manter no topo da classificação. >

Depois de duas rodadas, baianos e potiguares chegam com desempenhos iguais. Bahia e América dividem a liderança da chave, com quatro pontos cada um. O tricolor, no entanto, leva a melhor no saldo de gols, 4 a 1. >

Diante do cenário, o time terá a chance de bater um concorrente direto e abrir distância na luta por uma vaga na próxima fase. A equipe baiana, inclusive, está embalada após a goleada por 6x0 sobre o Colo-Colo, pelo Campeonato Baiano, mas o lateral Gilberto alerta para as dificuldades que o elenco pode encontrar diante do rival. >

“Como a gente sempre diz, tem que pensar degrau a degrau. Todos os jogos são importantes, o mais importante sempre é o próximo. A gente sabe que temos que pensar totalmente no jogo do América. É um jogo difícil, um adversário bom. Temos que estar 100% comprometidos e fazer uma grande partida, deixar os três pontos em casa e trazer alegria para o nosso torcedor”, afirmou o jogador, confiante. >

Gilberto, aliás, deve ser titular hoje, já que foi poupado contra o Colo-Colo. Por sinal, Rogério Ceni deve colocar em campo uma escalação parecida com a que ele pensa ser o ideal para enfrentar o The Strongest, na próxima terça-feira, pela estreia na Copa Libertadores da América. >

Mudança certa, porém, será no gol. Preocupado com a altitude de La Paz, o Bahia antecipou a viagem de Marcos Felipe e Danilo Fernandes, que passarão por um período de treinos no CT do Bolívar, parceiro do Grupo City. Com isso, Dênis Júnior ganhará a primeira oportunidade desde que voltou ao clube.>

Nas duas últimas temporadas, ele esteve emprestado ao Vila Nova. Dênis conseguiu bom desempenho e foi um dos destaques da Série B de 2023. O jogador ganhou elogios do comandante azul, vermelho e branco. >

“Eu acho que Dênis Júnior vem treinando bem, fazendo bons treinamentos. Acho que pode aprimorar mais o jogo com os pés, isso é importante. Um menino ótimo, nota dez como pessoa. Vem treinando e espero oferecer uma oportunidade para ele em breve”, explicou o treinador.>

OLHO NO ADVERSÁRIO>

Assim como o Bahia, o América-RN também está de olho na liderança do grupo B. O clube terá que quebrar um longo jejum para alcançar o objetivo, pois não vence o tricolor fora de casa desde 2000. >

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram pela primeira fase do Nordestão e o Esquadrão derrotou o rival com facilidade na Fonte Nova: 3x0. Arias, Caio Alexandre e Ademir marcaram os gols. >

Para o confronto de hoje, o técnico Leston Júnior tem uma baixa de peso. O volante Souza, que já passou pelo Bahia, sofreu uma lesão muscular e ficou fora da delegação que embarcou para Salvador. O meia Antônio Villa, suspenso, também desfalca a equipe. >

“Nos preocupamos tanto em não levar o Souza para São Luís, e fizemos aquilo que o momento pedia, e aí vem uma infelicidade no jogo seguinte (...) Infelizmente, a gente perdeu o Souza aí para os próximos jogos”, contou o treinador do Mecão.>