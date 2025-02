SERÁ?

Palmeiras eliminado, cariocas classificados: cão vidente faz previsões dos brasileiros no Mundial de Clubes

Steph Flurry deu seus 'palpites' sobre como os times nacionais vão se sair na competição; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 13:19

Steph Flurry viraliza por suas 'previsões' esportivas Crédito: Reprodução

Famoso por suas 'previsões' nas redes sociais, o cão vidente Steph Flurry deu palpite sobre o que acontecerá no Mundial de Clubes 2025. E, se ele estiver certo, o destino do Palmeiras não será nada bom. Por outro lado, as torcidas de Fluminense, Botafogo e Flamengo teriam motivos para comemorar na competição.>

O cachorro da raça corgi é famoso por profetizar resultados acertando bola de basquete em cestas. De acordo com o animal - que tem seu nome em alusão ao astro Stephen Curry, do Golden State Warriors -, o trio carioca vai avançar para as oitavas de final do torneio. Com um detalhe: o Fla iria para a fase seguinte como segundo de seu grupo, enquanto o Flu e o Fogão se classificariam como líderes de suas chaves.>

Já o Palmeiras será eliminado, segundo Steph Flurry. No palpite do cão, o Porto avançaria em primeiro, seguido do Inter Miami. O Verdão terminaria o grupo A em último, atrás também do Al Ahly.>

Confira as previsões envolvendo os brasileiros:>

Grupo A>

Porto Inter Miami Al Ahly Palmeiras >

Grupo B>

Botafogo Atlético de Madrid PSG Seattle Sounders >

Grupo D>

Esperánce Flamengo Chelsea León >

Grupo F>