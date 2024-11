LAGO PARANOÁ

Manoel Messias ganha etapa de Brasília da Copa do Mundo de triatlo

Prova teve volta de Luísa Baptista, que se recupera de grave acidente

Assim como no ano passado, a etapa de Brasília da Copa do Mundo de triatlo coroou um atleta do país-sede. Neste sábado (9), o cearense Manoel Messias venceu a disputa na orla do Lago Paranoá. Ele finalizou a prova (de 750 metros de natação, 20 quilômetros de pedalada e cinco quilômetros de corrida) em 53min35s. O australiano Callum McClusky e o espanhol Sérgio Cabrera completaram o pódio masculino.