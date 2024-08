FOCO NO CLÁSSICO

Marcos Felipe avalia cobranças, pede Bahia atento e fala sobre provocações antes do Ba-Vi

Goleiro tricolor quer triunfo sobre o rival por "virada de chave" no Brasileirão

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 16:46

Marcos Felipe quer Bahia ligado para vencer o clássico contra o Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Um dos líderes do elenco do Bahia, o goleiro Marcos Felipe quer o tricolor atento para conseguir o resultado positivo no clássico contra o Vitória, neste domingo (11), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira, o camisa 22 concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e falou sobre a expectativa para mais um Ba-Vi na temporada. Será o sexto encontro entre Bahia e Vitória no ano e Marcos Felipe quer usar o duelo como uma virada de chave para o Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Depois do bom início, disputando entre os primeiros colocados, o time oscilou e não vence no torneio há cinco partidas.

“É se manter concentrado o máximo possível. Clássico é sempre um jogo à parte, temos que fazer o nosso melhor, se preparar bem para vencer o jogo [...] é um jogo muito importante para todos os aspectos. Temos que nos preparar bem”, disse ele.

De acordo com Marcos Felipe, a classificação sobre o Botafogo, na Copa do Brasil, na última quarta-feira, aliviou a pressão e serviu como um combustível para o elenco. Como o Bahia é o mandante do clássico, apenas a torcida tricolor estará no estádio e o jogador espera uma grande atmosfera.

“O torcedor é muito importante para nos apoiar, em todos os jogos tem cobranças, mas eles também nos apoiam. O triunfo sobre o Botafogo é um combustível a mais e tudo isso junto faz com que possamos fazer um grande jogo e conseguir os três pontos domingo”, afirmou.

Questionado sobre as provocações antes do Ba-Vi, o goleiro não quis entrar em polêmica e disse apenas que o elenco se prepara da melhor forma para vencer o jogo. Durante a semana, o atacante Osvaldo, do Vitória, deixou aberta a possibilidade de comemorar com “pescaria” se marcar gol na Fonte Nova.

“Nós fazemos a nossa parte dentro de campo, deixamos as provocações para a torcida. Fazemos o nosso trabalho em campo e mostramos que temos condições de vencer dentro da nossa casa”, pontuou.

CRÍTICAS

Durante a conversa, Marcos Felipe também foi perguntado sobre as críticas que recebeu, principalmente após a falha que ocasionou o empate do Internacional em partida pelo Brasileirão. O jogador diz que a torcida tem o direito de cobrar, mas garantiu que treina todos os dias para entregar o melhor ao tricolor.