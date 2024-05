VICE-LÍDER

Marcos Felipe celebra triunfo do Bahia e se solidariza com vítimas do Rio Grande do Sul

Goleiro comentou sobre a possibilidade de paralisação do Brasileirão

Publicado em 12 de maio de 2024 às 20:52

Marcos Felipe diz que decisão sobre parar o Brasileiro deve ser tomada em conjunto Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia segue fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (12), o tricolor bateu o Red Bull Bragantino por 1x0, na Fonte Nova, e manteve a vice-liderança da competição.

Em jogo no qual o time foi pressionado no segundo tempo, o goleiro Marcos Felipe teve papel importante para garantir a vitória. Nos minutos finais, ele fez uma grande defesa numa bomba de Nathan Mendes. Após o jogo, o jogador celebrou o feito.

"Ali eu acabei não vendo a saída da bola, só deu tempo de reagir rápido. Graças a Deus mais um triunfo em casa, seguimos na parte de cima da tabela. Agora é descansar e ver o que acontece daqui para a frente", disse.

Marcos Felipe lembrou ainda das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e sobre a possibilidade de paralisação do Brasileirão. De acordo com a CBF, a decisão será tomada pelos clubes. O goleiro se solidarizou com as vítimas e afirmou que todos os cenários precisam ser analisados.

“Tem a situação do Rio Grande do Sul, temos solidariedade com eles. Tem que ser algo feito em conjunto, sabemos da dificuldade do povo lá do Sul, mas tem que ser feito em conjunto, bem pensado, pois sabemos o calendário extenso que nós temos no Brasil. Que a gente possa tomar a melhor decisão, pensando no esporte, mas pensando nos seres humanos lá”, afirmou.