FALHAS RECORRENTES

Marcos Felipe reconhece má fase no Bahia, mas defende continuidade no time: ‘Ainda tenho crédito’

Goleiro foi alvo de críticas após erro em derrota para o São Paulo

Apesar do momento conturbado, Marcos não se eximiu da responsabilidade e ainda na zona mista da Fonte Nova falou com a imprensa. O goleiro reconheceu que não vive uma boa fase, mas afirmou que seguirá trabalhando para dar a volta por cima.

Imagina um projeto ambicioso de futebol, com grana infinita, apostar no MARCOS FELIPE como goleiro? O Bahia precisa corrigir esta rota urgentemente... pic.twitter.com/piT9NVn89k

“[Contra o São Paulo] foi uma infelicidade. Eu fui fazer a reposição de bola e acabei errando. Eu assumo todas as responsabilidades. Nós sabemos que para fora daqui do clube, o quanto vai se falar do professor Rogério, de alguns jogadores, mas eu assumo toda a responsabilidade. Eu acredito que iniciou pelo meu erro, sei que a torcida está na razão de me cobrar”, iniciou ele.