MARCA

Marquinhos Xavier celebra 100 jogos no comando da seleção de futsal atrás do inédito mundial

Brasil enfrentará a Croácia, nesta terça-feira, pela segunda rodada

Estadão

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 18:26

Marquinhos Xavier comemora marca na seleção brasileira de futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

A seleção brasileira de futsal volta à quadra nesta terça-feira para seu segundo jogo na Copa do Mundo, diante da Croácia, no Complexo Esportivo de Bukhara, no Usbequistão, em data especial para o técnico Marquinhos Xavier, que completará 100 jogos no comando da equipe. Multicampeão, com 10 títulos e incrível aproveitamento de 86,53%, o comandante tenta conquistar o inédito título do torneio para o seu currículo.

Desde 2017 no comando da equipe, justamente para reorganizar a seleção um ano após a queda na Copa do Mundo da Colômbia, o treinador esteve na direção da equipe na competição da Lituânia, onde o Brasil teve uma boa campanha, apesar da terceira colocação, fechando com o artilheiro (Ferrão, com 9 gols) e dona do melhor ataque (18 gols).

Agora o treinador vê a equipe muito mais madura e pronta para recuperar a hegemonia do futsal mundial após 12 anos sem o título da Copa do Mundo. Ele faz uma retrospectiva deste período na seleção e vê a reformulação do time como vital para a volta dos resultados.

"O mais importante foi a necessidade de uma renovação. A gente termina o ciclo de 2016, o Mundial na Colômbia, com uma necessidade muito evidente de que nós precisamos preparar esse terreno", reconhece. "E a gente vai buscar isso no ciclo de 2017 até o Mundial de 2021. A gente debuta dos 16 atletas que jogaram o Mundial de 2021, 12 deles estavam disputando pela primeira vez, então a gente dá o primeiro passo nessa renovação", explica, antes de celebrar que tudo vem dando certo.

"E hoje a gente tem aí a possibilidade de dar o segundo passo, já ter uma seleção mais experiente, com uma vivência um pouco maior", diz. "Então esse salto, por meio dos números também, que eu acho que a gente tem que sempre se balizar por isso, eles demonstram que há uma evolução não só de estrutura, mas de mentalidade", continua. A estreias mostrou que a seleção vem forte, após 10 a 0 em Cuba.

Antes de encarar a Croácia nesta terça-feira, Marquinhos tem 83 vitórias, oito empates e apenas oito derrotas dirigindo o Brasil, números significativas, mas na visão do técnico, que representam o duro trabalho.