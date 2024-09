UMA NOVA ESPERANÇA

Matheuzinho volta antes do prazo e reforça o Vitória na Série A

Com o meia em campo, o aproveitamento do Leão é de 56%; jogador tem três gols e quatro assistências no Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 19:51

Matheuzinho apresentou cicatrização da lesão na posterior da coxa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória voltou a treinar nesta segunda-feira (9) com a presença de uma novidade importante para o resto da sequência de jogos em setembro. O meia Matheuzinho apresentou cicatrização da lesão na posterior e iniciou a transição já no último sábado (7). Liberado, o jogador participou do treino técnico na função de curinga e depois realizou alguns movimentos orientado pelo preparador físico assistente Vinícius Franco. Com ele, o Leão ganha ânimo para enfrentar o Atlético-GO no sábado (17).

A previsão inicial do departamento médico do clube era de que a lesão iria tirar o jogador por um prazo de 15 dias, o que colocaria a participação do meia em dúvida para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, já que Matheuzinho voltaria aos treinos três dias antes da partida. Com a recuperação adiantada, o jogador ganha mais tempo para se recondicionar fisicamente e estar 100% à disposição para o treinador Thiago Carpini.

Na prática, a volta de Matheuzinho funciona como se o Vitória ganhasse um reforço, já que o clube conta com a melhor temporada na carreira de seu principal jogador. Em 2024, o camisa 30 faz seu ano com mais participações diretas em gols, com quatro gols e oito assistências. Desses 12 gols em que o jogador esteve envolvido, sete aconteceram na Série A.

No Campeonato Brasileiro deste ano, Matheuzinho só não esteve presente em três dos 25 confrontos do Vitória na primeira divisão. Dos três tentos marcados contra Bahia, Atlético-MG e Palmeiras, dois deles abriram o placar das partidas e o outro ampliou o marcador. Já em relação às quatro assistências concedidas na competição, metade delas igualou os jogos, enquanto a outra metade ampliou a vantagem do Leão.

Vestindo as cores vermelha e preta, o atleta de 26 anos disputou 69 partidas entre este e o ano passado. Ao longo de toda a sua passagem, o jogador contribuiu diretamente com seis gols e 10 assistências, além de se tornar a referência técnica do clube no ataque. Com o camisa 30 em campo, foram 34 partidas vencidas, 22 derrotas e 14 empates. Dessa forma, o aproveitamento do Leão com o jogador em campo é de 56%.