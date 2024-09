SÉRIE A

Vitória ganhou apenas dois jogos contra equipes que estavam na zona de rebaixamento

Cinco dos sete jogos realizados contra times que se encontravam no Z-4 ocorreram fora de Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 05:00

Foram 4 derrotas, 2 vitórias e apenas 1 empate contra equipes que iniciaram a rodada dentro da zona de rebaixamento Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória só volta a campo no próximo sábado (14), quando enfrenta o Atlético-GO pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly. Depois de quatro confrontos em sequência contra adversários que brigam pela parte de cima da tabela, o Leão vai entrar em campo contra o atual lanterna da Série A. Se a dificuldade parece ser menor pela posição do rival na tabela, o retrospecto da equipe rubro-negra contra times na degola diz o contrário.

Ao todo, o Vitória entrou em campo sete vezes contra equipes que iniciaram a rodada dentro da zona de rebaixamento. Destes confrontos, foram quatro derrotas, dois triunfos e apenas um empate. Conquistando sete pontos em 21 disputados, o aproveitamento do clube é de apenas 33%, o que mostra uma desvantagem contra equipes da parte de baixo da tabela. A situação fica ainda pior quando os gols são analisados. Contra os mesmos adversários, o Leão marcou apenas cinco tentos e teve as redes vazadas em outras nove oportunidades.

Um dos líderes do elenco, Osvaldo, acredita que detalhes tem separado o Leão dos resultados positivos na Série A. “A gente tem focado jogo a jogo, independente do adversário. Série A é nível alto de dificuldade. E temos pecado no detalhe, falta de atenção no último capricho. Tanto para defender quanto para atacar. Temos trabalhado nesses dias para conquistar vitórias fora de casa, que vai nos dar tranquilidade para contar com apoio do nosso torcedor e, quem sabe, sair dessa situação desconfortável”, disse.

As derrotas aconteceram contra o Vasco (6ª rodada), Atlético-GO (7ª rodada), Corinthians (14ª rodada) e Grêmio (18ª rodada). Já as duas vitórias ocorreram contra Fluminense e Cuiabá terminaram com o placar de 1x0. O empate contra os mato-grossenses, mesmo tendo sido realizado adiado, o time se encontrava na lanterna da competição no momento em que os times entraram em campo.

Uma importante consideração do retrospecto negativo do Leão contra os times que estão na degola é o fato de apenas dois dos setes jogos terem sido realizados no Barradão. É justamente em frente aos torcedores rubro-negros que o Vitória conseguiu somar mais pontos na atual edição do Brasileirão. Foram 14 pontos somados em Salvador e oito longe da Bahia. Quatro dos seis resultados positivos no Campeonato Brasileiro tiveram o apoio da torcida no Barradão.

Até o final da competição, o elenco comandado por Thiago Carpini ainda vai ter seis confrontos a disputar na capital baiana, sendo apenas um duelo contra um dos quatro clubes que compõem a atual zona de rebaixamento. Mesmo sem estarem na degola, o rubro-negro ainda enfrenta em casa equipes que atualmente estão na briga para não cair, como Juventude, Grêmio e Fluminense.