EM TRANSIÇÃO

Matheuzinho volta a correr em volta de campo durante treino do Vitória

Expectativa é de que o meia possa voltar aos treinos com bola já na próxima semana

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 13:45

Matheuzinho é o principal armador de jogadas do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória deu prosseguimento na manhã desta sexta-feira (6) a preparação para enfrentar o Atlético-GO no dia 14. No CT Manoel Pontes Tanajura, o meia Matheuzinho voltou a correr em torno dos campos, com supervisão do fisioterapeuta Clício Alves, após tratamento na fisioterapia. Vale lembrar que o jogador foi substituído durante o primeiro tempo contra o São Paulo por lesão. A previsão inicial do departamento médico era de que o camisa 30 precisasse de 15 dias para se recuperar.

A rotina foi iniciada com o desjejum no refeitório, seguida de ativação na academia de musculação e que constou de exercícios de mobilidade. Uma roda de bobo abriu as atividades no gramado do campo 2. Enquanto isso, Yuri, Lucas Arcanjo, Muriel e Alexandre Fitelmann exercitavam os fundamentos de goleiros com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

O aquecimento com a equipe física nesta sexta constou de jogos em pequenos quadrados com a finalidade de treinar linha de passe, pressão e transição. Depois, enfrentamentos para aprimorar a finalização. Primeiro, um jogador conduzia a bola sozinho até a entrada da área e finalizava a gol. Na sequência, ele tinha que marcar dois jogadores para evitar a conclusão da jogada no gol. Por fim, passou para três jogadores enfrentando dois. Para finalizar a manhã, com três times – cada com oito jogadores e a participação de um curinga – foi realizado trabalho em campo reduzido. Os times se enfrentaram alternadamente e o que sofria o gol, automaticamente, era substituído.

Ricardo Ryller teve mais um dia de trabalho especial comandado pelo preparador físico Caio Gilli, com as devidas limitações em alguns movimentos por causa do trauma no ombro esquerdo. Patric Calmon (pubalgia) e Caio Vinícius (lesão na posterior da coxa direita) permanecem em tratamento com os fisioterapeutas.