Mbappé diz que Eurocopa 'é mais difícil que a Copa do Mundo'

Em seguida, o atleta comentou sobre a preparação para a Eurocopa, o jogador afirmou que o torneio é mais difícil que a Copa do Mundo. "A Euro é mais complicada que a Copa do Mundo. É muito difícil, todas as equipes se conhecem, então taticamente falando é muito difícil", afirmou.

"No PSG não fui infeliz, dizer isso seria cuspir no prato que comi. Há coisas que me deixaram tristes, mas há coisas que não podem ser mostradas porque eu era um líder e não se segue alguém que está deprimido. Seria meio canalha chegar e dizer que fui infeliz no PSG, mas houve coisas que me deixaram triste e não me contentaria com mais um ano assim".