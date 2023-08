Mbappé recusa proposta de renovação do PSG com multa de R$ 1 bi

Mbappé em treino do PSG: jogador recusou proposta de renovação. Crédito: PSG/Divulgação

Kylian Mbappé segue irredutível quanto a uma possível renovação com o Paris Saint-Germain. O clube ofereceu ao astro uma nova proposta para estender vínculo além de 2024, recusada pelo jogador. A oferta incluiria aumento salarial, além de uma multa rescisória de 200 milhões de euros (R$1,07 bilhão) caso ele quisesse sair na janela do verão europeu de 2024.



As informações são do jornal espanhol Marca. A tentativa teria acontecido na terça-feira (8). Durante a noite, o diretor esportivo do PSG, Luís Campos, recebeu nova recusa dos agentes do atacante.

Com o imbróglio na renovação, Mbappé ficou de fora da pré-temporada na Ásia. Ele permaneceu em Paris, e passou o período treinando no Centro de Treinamento de Poissy com outros jogadores que não estão nos planos da equipe. Entre eles, o meia Draxler e o volante Paredes. Recentemente, o atacante teve sua imagem retirada dos destaques do site do PSG. Ele foi trocado na página por outro francês: o recém-contratado lateral Lucas Hernández.

Apesar de rejeitar as ofertas de renovação contratual, Mbappé já disse, várias vezes, que pretende permanecer no time de Paris até o fim da temporada. Algo que não está nos planos da diretoria, que tenta vendê-lo ainda nesta janela de transferências internacionais, que fecha na França no dia 1º de setembro.

Para negociar o atacante, o PSG pede 200 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão). O Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou a oferecer ao clube uma proposta de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão), mas Mbappé recusou. Outros interessados que chegaram a conversar com o clube de Paris foram o Chelsea e o Barcelona, segundo o Telegraph e o Marca.

O PSG, por sua vez, estaria convencido de que Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid para assinar contrato no verão de 2024. Neste caso, ele sairia sem o pagamento da multa rescisória. Segundo a imprensa internacional, por fechar com o clube espanhol, o jogador receberia 160 milhões de euros (R$ 833 milhões).