MUNDIAL

Meia do PSG diz que não conhece jogador titular do Botafogo

As duas equipes se enfrentam nesta quinta

O meia Vitinha, um dos destaques do Paris Saint-Germain, foi surpreendido por um grupo de torcedores do Botafogo enquanto caminhava por Los Angeles. Ao ser abordado na região da Calçada da Fama, o jogador português ouviu uma pergunta curiosa: "Conhece o Marlon Freitas? Magic Freitas?" A resposta foi direta: "não".>

O episódio aconteceu às vésperas do confronto entre PSG e Botafogo, marcado para esta quinta-feira, às 22h, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. As duas equipes venceram na estreia e disputam a liderança isolada do Grupo B.>