Messi no Barcelona? Jornalista crava futuro do craque argentino

O jogador está no Inter Miami, com o qual tem vínculo até o final de 2025

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 22:24

Lionel Messi Crédito: Divulgação / Inter Miami

Atualmente no Inter Miami, Lionel Messi pode retornar ao Barcelona no futuro próximo. Ao canal argentino DirecTV Sports, o jornalista venezuelano Alex Candal, que cravou a ida do argentino para a equipe americana, afirmou que o craque tem o desejo de jogar no novo Camp Nou. >

“Estou disse que ele iria ao Inter Miami e estou afirmando aqui que ele vai voltar para o Barça. Palavras de Leo Messi: não posso deixar o futebol sem jogar no novo Camp Nou”, afirmou. >

A reforma do estádio do Barcelona deverá ser concluída entre setembro e novembro desse ano. O Camp Nou foi fechado em junho de 2023 e está com obras atrasadas. O clube manda os jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys desde então. >