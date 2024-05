FUTEBOL

Messi perde a paciência e detona nova lei ‘anticera’ após punição na MLS

A vitória de virada do Inter Miami sobre o Montreal no sábado ficou marcada pela insatisfação do astro Lionel Messi. O argentino perdeu a paciência ao ser punido pela nova lei "anticera" da MLS, implementada para evitar que os jogadores desperdicem tempo. Irritado, ele se virou para a câmera e detonou a diretriz.

"Com esse tipo de regra, estamos indo na direção errada", criticou o craque aos 43 minutos de jogo, quanto o seu time perdia por 2 a 0. Após ter sido atingido, o camisa 10 ficou caído no gramado por mais de 15 segundos. E, conforme exigido, teve que ser retirado pela equipe médica e permanecer fora das quatro linhas por pelo menos dois minutos.

O pacote de mudanças foi aprovado ainda no final de 2023 e passou a valer em abril, inclusive para as substituições. Agora, o atleta que vai sair de campo na troca precisa respeitar o limite de 10 segundos para deixar o campo. Caso contrário, a punição é de um minuto.

Sem Messi, o ex-Corinthians Matias Rojas assumiu a responsabilidade na bola parada e abriu o placar em uma bela cobrança de falta. O gol iniciou a reação do time de Miami, que empatou nos acréscimos da primeira etapa, com gol do uruguaio Luis Suárez. A virada veio no segundo tempo, com Benjamin Cremaschi decretando o placar final: 3 a 2 para a equipe de Messi.