ALFINETADA

Messi quebra silêncio sobre jogo contra o Brasil: 'Sempre falando com futebol'

O argentino ficou de fora da Data Fifa, mas parabenizou seus companheiros de equipe pela classificação para a Copa do Mundo de 2026

Todo brasileiro ou argentino acordou pensando na derrota de 4 a 1 que a amarelinha sofreu para a maior rival na noite da última terça-feira (25), inclusive um dos mais famosos do mundo. Na manhã desta quarta-feira (26), Messi publicou um storie em seu Instagram comentando o jogo de ontem, e elogiando seus companheiros de time. >

A Argentina venceu ambos os jogos das Eliminatórias da Copa, contra Uruguai e Brasil, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o camisa 10 que ficou de fora desta Data Fifa escreveu uma mensagem para os jogadores argentinos. >

“Dentro, fora, onde seja com essa Seleção. Sempre falando com futebol. Parabéns pela partidaça que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai”, escreveu ele. Nas redes sociais, especulações começaram a surgir de que ele estaria "alfinetando" o comentário de Raphinha na entrevista com Romário, afirmando que daria "porrada" nos argentinos.>