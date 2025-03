ATÉ QUANDO?

Torcedor da Argentina imita macaco em direção a brasileiros; veja vídeo

Homem fez gesto racista durante jogo entre as seleções no Monumental

A goleada sofrida pelo Brasil para a Argentina, na noite de terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi marcada por mais um episódio de racismo. Um vídeo publicado pelo jornalista Tomer Savoia mostra um torcedor localizado no setor da albiceleste imitando um macaco em direção aos brasileiros no Monumental de Núñez.>