Messi rouba a cena com comemorações imitando heróis da Marvel

O início de Lionel Messi no Inter Miami tem sido arrasador. Já são cinco gols marcados em três jogos, todos encerrados com vitórias. Mas, para além do ótimo desempenho no clube dos Estados Unidos, o campeão mundial tem chamado a atenção por um motivo inusitado: as comemorações criativas após balançar as redes.



O craque vem fazendo uma série de homenagens a super-heróis da Marvel. Tudo começou na goleada sobre o Atlanta United por 4x0, pela Leagues Cup - competição disputada entre times da MLS (dos Estados Unidos e Canadá) e da LigaMX (do México). Após marcar seu primeiro gol no jogo, Messi fez o mesmo gesto do deus nórdico Thor, esticando o braço para atrair o Mjölnir, seu martelo.

Na ocasião, o camisa 10 fez a comemoração olhando na direção de sua família e do ex-jogador David Beckham, que é um dos proprietários do Inter Miami. Aquela foi a segunda partida do argentino no clube, mas a primeira como titular e capitão. Após o apito final, a esposa do jogador, Antonela Roccuzzo, confirmou a homenagem ao super-herói.

Lionel Messi's wife, Antonela Roccuzzo, confirms that his new Inter Miami celebration is a Thor reference ⚡️ pic.twitter.com/YeV64sthly — ESPN FC (@ESPNFC) July 28, 2023

Na última quarta-feira (2), o argentino continuou a brincadeira. Ao marcar o primeiro gol sobre o Orlando City, Messi cruzou as mãos em frente ao peito, uma clara referência ao famoso gesto Wakanda Forever (Wakanda para sempre, na tradução), de Pantera Negra.

De acordo com o canal TyC Sports, as comemorações são uma forma do jogador homenagear seus filhos: Thiago, de 10 anos, Mateo, de 7, e Ciro, de 5.