SERIE A

Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida acontece no Estádio San Siro, em Milão

Milan e Bologna se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo é direto na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada e também serve como prévia da final da Copa da Itália, que será disputada entre as duas equipes na próxima quarta-feira (14).>