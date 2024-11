CONDENADO POR ESTUPRO

Ministro Gilmar Mendes vota a favor de soltura do ex-jogador Robinho

Julgamento no STF foi retomado nesta sexta-feira (15)

O julgamento do caso Robinho foi retomado nesta sexta-feira, com dois pedidos da defesa para a obtenção do habeas corpus. Os advogados do ex-jogador questionam a legalidade da prisão, realizada em março deste ano após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandar executar, em território brasileiro, a condenação pelo crime de estupro que o ex-atleta cometeu na Itália. A defesa também pede que ele cumpra a pena em liberdade até se encerrarem todos os recursos para recorrer ao caso.