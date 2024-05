LUTO NO FUTEBOL

Morre César Luis Menotti, técnico campeão mundial com a Argentina, aos 85 anos

Ele foi o comandante da seleção na Copa do Mundo de 1978

O ex-técnico da Argentina César Luis Menotti morreu neste domingo, aos 85 anos. Ele foi o comandante da seleção na Copa do Mundo de 1978, conquistando o primeiro título mundial para o país. O anúncio foi feito pela Associação de Futebol Argentino (AFA) nas redes sociais.

"A Associação de Futebol Argentino lamenta informar com grande tristeza o falecimento de César Luis Menotti, atual Diretor de Seleções Nacionais e ex-técnico Campeão Mundial da Argentina", escreveu a AFA, onde ele trabalhava atualmente.

A causa da morte não foi revelada. Em março, Menotti havia sido hospitalizado por causa de um caso grave de anemia. No entanto, de acordo com o jornal argentino Olé, recebeu alta no dia 10 de abril.