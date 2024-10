LUTO

Morre ex-zagueiro Tonhão, ídolo do Palmeiras, aos 55 anos

Referência na zaga do Palmeiras nos anos 1990, Tonhão morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. Pelas redes sociais, a filha dele comunicou o falecimento do pai, que estava internado. A causa da morte não foi revelada. Antônio Carlos da Costa Gonçalves, mais conhecido como Tonhão, colecionou títulos com a camisa alviverde: conquistou o histórico do Campeonato Paulista em 1993, quebrando um jejum de títulos que durava 16 anos, e no ano seguinte faturou o bicampeonato estadual. No mesmo período foi bicampeão do Campeonato Brasileiro.