FISICULTURISMO

Mr. Olympia 2024: como assistir ao vivo e online ao campeonato

Saiba como assistir ao vivo ao pacote de transmissão do campeonato Mr. Olympia 2024, veja preços e confira quando o evento começa

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 15:18

Saiba onde assistir ao Mr. Olympia 2024 ao vivo e online Crédito: Divulgação/Mr. Olympia 2024

Entre os dias 10 a 13 de outubro, os fisiculturistas se reúnem para competir na 60ª edição do Mr. Olympia 2024. O evento, com 11 categorias, também contará com a participação de um vice-campeão brasileiro, Ramon Dino, pelo Classic Physique. Saiba como assistir ao vivo e online ao torneio Mr. Olympia.

Os campeonatos acontecem na sexta-feira, 11, e no sábado, 12, em Las Vegas, Estados Unidos. No total de participantes, o Brasil é representado por 49 fisiculturistas: 30 homens e 19 mulheres.

Apesar de ter seus representantes brasileiros, o campeonato mundial não possui transmissão na TV aberta. Para assisti-lo ao vivo, é preciso adquirir um serviço próprio de streaming, intitulado “OlympiaTV”.

A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).

O torneio internacional acontece a partir da quinta-feira, 10 de outubro, e se estenderá até o domingo, 13, com a apresentação de todas as 11 categorias, além de participação brasileira.

Os dois dias da competição oficial, na sexta e no sábado, acontecem a partir das 13h30min, no pré-julgamento, e às 22h e 23h, para as finais (horário de Brasília).

Pré-julgamento

Quando: 11 de outubro (sexta-feira)

Horário: a partir das 13h30min (horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV

Quando: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 13h30min (horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV

Finais

Quando: 11 de outubro (sexta-feira)

Horário: a partir das 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV

Quando: 12 de outubro (sábado)

Horário: a partir das 23h (horário de Brasília)