Mulher de ex-jogador do Bahia revela que foi agredida por ele durante gravidez

Andressa Marinho, esposa do volante Bruno Silva, revelou agressões e pediu separação após traições do atleta

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:45

O volante Bruno Silva, que passou pelo Bahia entre 2009 e 2010 e atualmente defende o Rio Branco, foi denunciado pela sua esposa. Na última segunda-feira (25), Andressa Marinho fez uma postagem, nas redes sociais, anunciando o fim do casamento com o atleta. No texto, a mulher acusa o jogador de agredi-la enquanto estava grávida.

Na postagem, Andressa revela que decidiu encerrar o casamento após mais um episódio de infidelidade do atleta. A biomédica relatou que recebeu a informação de que Bruno Silva e outros jogadores do Rio Branco teriam ido a uma “zona” no último sábado (23), em Campinas, após um empate sem gols contra o Inter de Limeira, que culminou na eliminação da equipe na Série D.

Bruno Silva e Andressa estão juntos desde 2017 e tiveram dois filhos no período: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses. No texto publicado nas redes sociais, a biomédica também expôs que também apanhou do jogador enquanto esteve grávida de seu primogênito.

Ela também revelou que ao longo do relacionamento, o atleta passou por problemas de saúde por conta de um câncer. Por conta disso, o volante de 39 anos precisou amputar parcialmente seu órgão genital.

Veja o que escreveu Andressa Marinho

"SEPARAÇÃO:

Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."

Bruno Silva foi a principal contratação do Rio Branco-ES para a temporada de 2025. Desde de dezembro do ano passado no clube, Bruno virou capitão do Capa-Preta, foi campeão capixaba e disputou a Série D e as Copas Verde e Brasil. Pelo Bahia, Bruno realizou 33 jogos e marcou um gol. Ao longo da carreira, também defendeu clubes como Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional.

