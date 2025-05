SUL-AMERICANA

Mushuc Runa x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero, em Riobamba, no Equador

Mushuc Runa e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Fernando Guerrero Guerrero, em Riobamba, no Equador, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Raposa precisa desesperadamente da vitória para continuar sonhando com a classificação. Confira onde assistir, o horário, local e as prováveis escalações.>

Onde assistir Mushuc Runa x Cruzeiro ao vivo

Mushuc Runa

Líder do Grupo E com 9 pontos e invicto até aqui, o time equatoriano quer encaminhar a classificação para o mata-mata. No jogo de ida, surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão. Para esta rodada, o técnico Éver Almeida não contará com o zagueiro Bentaberry, expulso na vitória sobre o Unión de Santa Fé.>