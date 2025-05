LIBERTADORES

Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 17:30

Palmeiras Crédito: Divulgação/ Palmeiras

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7) pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, e pode garantir a classificação antecipada do Verdão às oitavas de final. Confira onde assistir, o horário, o local e as prováveis escalações.>

Onde assistir Cerro Porteño x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Disney+ (streaming).>

Cerro Porteño

Vice-líder do Grupo G com quatro pontos, o Cerro Porteño disputa diretamente com o Bolívar a segunda vaga da chave. Jogando em casa, o time paraguaio tenta devolver a derrota sofrida no primeiro turno, quando perdeu por 1 a 0 no Allianz Parque.>

Palmeiras

Líder isolado do grupo e com 100% de aproveitamento, o Palmeiras chega embalado para o confronto. Se vencer, o time comandado por Abel Ferreira garante vaga nas oitavas com duas rodadas de antecedência. O treinador pode promover mudanças na equipe titular, mas segue com força máxima.>

Prováveis escalações de Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño: Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Pérez, Quintana; Viera, Piris da Motta, Torres, Carrizo; Iturbe, Domínguez. Técnico: Diego Martínez.>

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho), Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.>

Ficha do Jogo

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras>

Campeonato: CONMEBOL Libertadores 2025 — Fase de Grupos (4ª rodada)>

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio General Pablo Rojas — Assunção (Paraguai)>