Central Córdoba x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida, que acontece na Argentina, é decisiva para as pretensões rubro-negras na competição

O Flamengo visita o Central Córdoba nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, que acontece na Argentina, é decisiva para as pretensões rubro-negras na competição. Confira onde assistir, o horário, o local e as prováveis escalações.>

Onde assistir Central Córdoba x Flamengo ao vivo

Central Córdoba

Líder do Grupo C com sete pontos, o Central Córdoba venceu duas de suas três partidas até agora. No fim de semana, a equipe do técnico Omar de Felippe poupou jogadores na derrota por 3 a 1 para o Banfield, visando o duelo desta quarta. Vencendo novamente o Flamengo — como já fez no Maracanã —, o clube argentino poderá encaminhar sua classificação às oitavas.>