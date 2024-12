ÁGUAS ABERTAS

Nadadora de 69 anos morre em prova da Travessia Itaparica-Salvador

Analice Andrade disputava o percurso dos 900 metros quando passou mal

De acordo com a Federação Baiana Desportos Aquáticos, a nadadora se sentiu mal já na reta final da prova, na praia do Porto da Barra, e foi retirada por volta das 9h. Socorristas do evento realizaram os procedimentos de reanimação na areia, mas Analice não resistiu. Segundo o site G1, o marido e o fiho da vítima passaram mal com a notícia do falecimento e precisaram ser atendidos no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).