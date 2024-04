ATÉ A COPA

Nagelsmann estende contrato com a Alemanha e descarta retorno ao Bayern

Nagelsmann era o favorito para assumir o Bayern após negativa de Xabi Alonso

Publicado em 19 de abril de 2024 às 14:48

Julian Nagelsmann renovou contrato com a Alemanha por mais dois anos Crédito: Thomas Böcker/DFB

O técnico Julian Nagelsmann, da seleção da Alemanha, estendeu nesta sexta-feira o seu contrato por dois anos, garantindo sua presença no comando da equipe nacional até a Copa do Mundo de 2026. Com o acerto, o treinador descartou retornar ao Bayern de Munique, que busca um técnico para a próxima temporada europeia.

Nagelsmann era o favorito para assumir o Bayern após a decisão de Xabi Alonso de permanecer no surpreendente Bayer Leverkusen, que faturou o título alemão desta temporada. O time de Munique busca um novo treinador após decidir encerrar o vínculo com Thomas Tuchel no final desta temporada.

A federação alemã de futebol anunciou que o seu conselho fiscal e seu conselho de gestão decidiram por unanimidade manter Nagelsmann no comando da seleção nacional após o Eurocopa deste ano. A princípio, o vínculo do treinador com a equipe nacional se encerraria ao fim da competição continental.

"Ele está na lista de desejos de muitos grandes clubes da Europa", disse o presidente da federação, Bernd Neuendorf, sobre Nagelsmann. Apesar dos seus 36 anos e da pouca experiência no comando de seleções, o treinador conseguiu mudar o clima na Alemanha, após seguidos fracassos em grandes competições, nos últimos anos. Ele havia substituído Hansi Flick.

Nagelsmann afirmou que permanecer no comando da Alemanha foi "uma decisão do coração". "É uma grande honra poder treinar a seleção nacional e trabalhar com os melhores jogadores do país", declarou.

O Bayern havia demitido Nagelsmann em favor de Tuchel em março de 2023. O Bayern foi campeão alemão na temporada passada, mas somente pelo saldo de gols, após um início difícil de Tuchel no comando da equipe. Nesta temporada, o Bayern não conseguiu conquistar o título pela primeira vez desde 2012, depois que o Bayer Leverkusen conquistou seu primeiro título no domingo passado.