PARIS-2024

De olho na Olimpíada, governo francês inaugura tanque gigante para ajudar a limpar rio Sena

Preocupado com a Olimpíada de Paris-2024, o governo francês anunciou mais uma medida para ajudar a limpar o rio Senna, nesta quinta-feira, a menos de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos. O rio, um dos grandes pontos turísticos da capital francesa, será a sede de provas olímpicas e paralímpicas.

A nova medida consiste num tanque gigante de água, um reservatório escavado junto à estação ferroviária de Austerlitz, em Paris, que tem como objetivo recolher o excesso de água da chuva e evitar que águas residuais carregadas de bactérias entrem no Sena. O tanque pode conter o equivalente a 20 piscinas olímpicas de água suja que agora será tratada em vez de ser vazada através de bueiros no rio.

O reservatório deve resolver problema que atrapalhou eventos-teste que seriam realizados em Paris, no ano passado. Provas nas águas do rio Sena foram canceladas devido à má qualidade da água, em razão de fortes chuvas que acabaram sobrecarregando os antigos esgotos da cidade, fazendo com que uma mistura de água da chuva e esgoto não tratado fluísse para o Sena.