'Não falava comigo', diz recepcionista que acusa Falcão de crime sexual

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, a profissional contou detalhes do crime do qual o ex-dirigente do Santos foi denunciado. De acordo com suas declarações, Falcão não chegou a ter uma conversa com ela antes de encostar as partes íntimas em seu corpo. "Ele só falava 'oi, boa tarde, bom dia', somente isso. Até que um dia ele encostou as partes íntimas no meu braço", contou Natália.