A semana do Bahia foi pautada pela virada de chave no Brasileirão após o tricolor vencer o América-MG e encerrar o jejum de seis jogos no torneio. Mas o time não conseguiu construir uma boa fase.



Diante do Atlético-MG, na manhã deste domingo (13), o Esquadrão até fez um bom jogo no primeiro tempo, mas repetiu erros no ataque, caiu de rendimento na segunda etapa e foi derrotado por 1x0, no Mineirão. Após o jogo, o atacante Ademir lamentou o revés.