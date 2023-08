'Não sei quando volto a jogar', diz Neymar ficar no banco do PSG

Após passar os três jogos da pré-temporada do Paris Saint-Germain sem sair do banco de reservas, Neymar não sabe dizer quando terá condições de entrar em campo. "Estou me sentido bem, mas não sei quando voltarei a jogar", afirmou o atacante brasileiro em breve contato com o jornal francês L'Equipe, após a derrota por 2x1 em amistoso com a Inter de Milão, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio.



O clube parisiense está em turnê de pré-temporada no país asiático desde a semana passada. Empatou sem gols com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e perdeu por 3x2 para o Cerezo Osaka, em partidas nas quais Neymar não entrou em campo. Já o astro francês Mbappé, alvo do Real Madrid e cotado para ser vendido ainda nesta janela de transferências, sequer viajou com o clube.