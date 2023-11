'Não seria zebra o Brasil vencer o Pré-Olímpico', diz técnico da seleção de basquete

Gustavo de Conti. Crédito: Divulgação/CBB

O técnico Gustavo de Conti, da seleção brasileira masculina de basquete, mostrou confiança nesta terça-feira sobre as chances do Brasil no Pré-Olímpico a ser disputado em julho do ano que vem, às vésperas dos Jogos de Paris-2024. Na sua avaliação, o time nacional tem chances de faturar o título do torneio que dá vaga somente ao campeão.



"O Brasil é tão competitivo que ele não tem chance de ganhar só um jogo da Letônia, se fosse um playoff, poderíamos vencer. Não seria nenhuma zebra o Brasil vencer o Pré-Olímpico", comentou De Conti, em referência ao grande favorito ao título. A Letônia, que tem tradição na modalidade, jogará em casa, na cidade de Riga, sede do Pré-Olímpico.

A seleção conheceu seus adversários em sorteio realizado na segunda. "Não tem muito o que escolher nesse sorteio. Todos sabem a dificuldade que temos de jogar contra seleções europeias Todos têm essa dificuldade, na verdade, como Estados Unidos e Canadá. Não vejo o Brasil como favorito, é a Letônia, que fez uma grande Copa do Mundo. Mas vejo a gente competitivo e com chances. Não é um bicho papão. Estamos próximos. Algumas seleções um pouco abaixo, outra mais acima. É um Pré-Olímpico 'ganhável'", declarou.

Além da Letônia, o Brasil terá pela frente Filipinas, Geórgia, Camarões e Montenegro. "Vamos convocar sempre os melhores, quem pudermos convocar. Estejam eles onde estiverem. Claro, temos uma base. Já estou há dois anos na seleção, já criamos uma identidade, um caráter para o time. Conta muito a análise dos adversários. Vamos montar a melhor seleção possível", afirmou.

De Conti garantiu que conta com Bruno Caboclo na seleção. "O Bruno Caboclo não é um jogador que dependemos completamente, mas ele é um encaixe para qualquer time. Muito versátil. Defende qualquer posição, ataca em qualquer posição. Só de armador que não. É um jogador sensacional, comprometido com a seleção. Desde que entrei, extremamente comprometido, um líder positivo. Jogador que, se estiver à disposição, mudamos de patamar. Temos outros tão importantes como ele, como Yago, Raul, Benite, Huertas, Felício, que não fez uma grande Copa do Mundo, pois estava voltando de lesão."

A disputa do Pré-Olímpico é a segunda e última chance do Brasil na tentativa de se classificar para a Olimpíada, competição que não disputa no basquete masculino desde os Jogos do Rio-2016, por ser a sede do evento. Na primeira oportunidade, na Copa do Mundo, o Brasil perdeu justamente para a Letônia, no início de setembro, e foi eliminado do torneio, sem a vaga olímpica.