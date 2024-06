PRIMEIRA CHANCE

Nascido na Bélgica, Andreas Pereira diz realizar sonho de defender Brasil na Copa América

Meia mira uma vaga entre os titulares da Seleção em duelo contra o Paraguai

Estadão

Publicado em 27 de junho de 2024 às 15:03

Andreas Pereira em coletiva da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Andreas Pereira entrou para a história da seleção brasileira no dia 12 deste mês ao se tornar o primeiro jogador nascido fora do País a balançar as redes pela equipe nacional. O meio-campista, nascido na Bélgica, agora realiza o sonho de defender o Brasil numa competição oficial. E, na véspera da segunda partida da equipe na Copa América, ele projeta uma possível estreia no torneio.

"Sempre ficamos imaginando (como será a estreia). Estou muito ansioso, quero que comece logo o jogo. Quero treinar, mas sempre queremos que o jogo venha logo para jogar bem e demonstrar tudo o que você pode fazer pelo Brasil. Com certeza, quero marcar história aqui", declarou o jogador de 28 anos.

Andreas projeta sua estreia na Copa América porque não saiu do banco de reservas no primeiro jogo da seleção na competição, o empate sem gols com a Costa Rica, na segunda-feira. O meia poderia ser uma possível novidade do técnico Dorival Júnior para o setor, que enfrentou muitas dificuldades na armação no começo da semana.

Dorival já indicou que poderá fazer mudanças na equipe titular para o segundo jogo da seleção na Copa América, contra o Paraguai, nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília). O jogador, que defendeu o Flamengo entre 2021 e 2022, poderia também aparecer no time no decorrer da partida.

Filho de pais brasileiros, Andreas Pereira nasceu na Bélgica e chegou a ser cotado para a seleção principal do país europeu, após passar pelas categorias de base da equipe. Em 27 jogos pelos times sub-15 e sub-17, ele anotou 13 gols.

No entanto, o meia garante que sempre sonhou em defender a seleção brasileira. "Sempre fui brasileiro, meu coração é brasileiro, meu maior sonho era jogar na seleção brasileira. Estou vivendo esse sonho hoje, estou muito feliz de estar aqui e representar não só minha família, mas o Brasil inteiro", comentou.

Andreas nasceu na Bélgica porque seu pai, Marcos Antônio Pereira, também jogador profissional. E, na época, vestia a camisa do KV Mechelen, da primeira divisão do futebol belga.

"Nasci na Bélgica de pais brasileiros, tem muita gente que acha que minha mãe é belga, mas meus pais são brasileiros, a família inteira é brasileira. Eu nasci lá porque meu pai jogava bola na Bélgica. Então, eu cresci lá, mas sempre com uma conexão muito forte com o Brasil, com minha família. Todo ano viajava com a minha mãe nas férias para o Brasil, visitar a família", disse o jogador, cuja família é de Londrina, no Paraná.