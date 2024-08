DESPEDIDA

Navas anuncia despedida da seleção da Espanha: 'Orgulho de defender essa camisa'

"Aquela magia que senti ao ouvir o meu nome mudou o meu coração. Foi uma honra me vestir com as cores da seleção nacional e atingir o meu máximo como atleta profissional", afirmou o capitão do Sevilla que tem um currículo invejável.