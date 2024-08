FIM DE UMA ERA

Neuer anuncia a aposentadoria da seleção alemã: 'Adorei usar a camisa'

Um dos grandes nomes do futebol de seu país, o goleiro Manuel Neuer anunciou, nesta quarta-feira, o fim de seu ciclo com a camisa da seleção da Alemanha. O jogador está se aposentando da equipe nacional após 15 anos e 124 jogos disputados. A partir de agora, o seu foco vai ser o Bayern de Munique.

No entanto, o lado pessoal teve um peso determinante em sua decisão. O goleiro conversou com a família e pediu a opinião de amigos até optar pelo fim do ciclo. Com a sua saída, Marc-André ter Stegen, do Barcelona, deve assumir o posto de goleiro titular na seleção.