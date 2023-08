Neymar e Barcelona chegam a acordo para retorno, diz jornal

Com situação indefinida no PSG, o nome do atacante Neymar tem sido colocado no noticiário do Barcelona. Segundo o programa de TV da Espanha ‘El Chiringuito’, o jogador chegou a um acordo para voltar ao clube espanhol.



O brasileiro teria topado receber 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) por temporada no Barcelona. O contrato ainda prevê bônus. O vínculo seria de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um.



O valor divulgado pela imprensa espanhola é bem abaixo do que Neymar ganha atualmente em Paris. O jogador tem vencimento anual na casa dos 40 milhões de euros (R$ 216 milhões).