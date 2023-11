Neymar recebe visita de Jair Bolsonaro em meio a recuperação de lesão

O jogador Neymar Jr. recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta se recupera de uma lesão sofrida em um jogo da seleção brasileira e só irá voltar a jogar em 2024. Apoiador declarado do político, Neymar reforçou a amizade que tem com o ex-presidente.



"Nosso eterno Neymar Jr, estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus", disse Bolsonaro, após o jogador sofrer a lesão.