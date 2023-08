Neymar se despede do PSG e deixa camisa 10 com Dembélé

Neymar esteve no CT do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira e se despediu do elenco antes de iniciar sua jornada na Arábia Saudita, onde defenderá as cores do Al-Hilal. Cerca de uma hora após publicar em suas redes sociais um vídeo do momento da despedida, o clube anunciou que o atacante francês Ousmane Dembélé, contratado junto ao Barcelona, vestirá a camisa 10 deixada pelo astro brasileiro.



O anúncio do novo dono do número emblemático também foi feito por meio de um vídeo. Nele, são exibidas imagens de jogadores históricos do clube que vestiram a camisa 10 parisiense, como o próprio Neymar, além de Raí, Ronaldinho Gaúcho e Ibrahimovic. "Seguindo os passos da grandeza", diz o texto que acompanha a publicação.