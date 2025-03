NO RIO DE JANEIRO

Neymar vai se refugiar na mansão em Mangaratiba durante folgão do Santos

Camisa 10 só se reapresentará no CT Rei Pelé na próxima na sexta-feira (21)

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2025 às 09:13

Neymar em treino do Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar terá folga de quatro dias no Santos. O jogador, assim como o restante do elenco do time, só se reapresentará na próxima na sexta-feira (21), no CT Rei Pelé. Até lá, o camisa 10 vai se refugiar na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mas, com uma lesão na coxa esquerda, o atacante passará por tratamento em casa.>

Segundo o site ge, Neymar tem toda a infraestrutura e equipamentos para realizar as sessões de fisioterapia em seu imóvel particular, assim como uma equipe à disposição. Entre os profissionais, estão o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, dupla que tem comandado a recuperação do atleta. Ele deve passar toda a semana em tratamento clínico.>

O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda no início do mês de março e, por isso, foi vetado da semifinal do Campeonato Paulista e cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira. O problema não é considerado grave, mas pode se agravar se ele for colocado em campo antes de estar 100% recuperado. >