Neymar volta após 5 meses e faz 2 gols em vitória do PSG

Recuperado de lesão, Neymar voltou a jogar após cinco meses. Crédito: Reprodução/Twitter/Neymar

Após não sair do banco de reservas durante a derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão, na terça-feira, Neymar disse ao jornal francês "L'Équipe" que não sabia quando voltaria a jogar. Dois dias depois, nesta quinta, ele voltou. Recuperado de uma lesão no tornozelo que o deixou fora dos gramados por mais de cinco meses, o atacante brasileiro fez dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, em amistoso que encerrou a turnê do time francês pela Ásia.

Antes de desembarcar na cidade sul-coreana de Busan, local do jogo desta quinta, o PSG passou pouco mais de uma semana no Japão, onde, além de perder para a Internazionale, empatou sem gols com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e perdeu por 3 a 2 para o anfitrião Cerezo Osaka. Neymar não jogou nenhuma dessas partidas e frustrou os torcedores japoneses que queriam vê-lo em campo.

O atacante de 30 anos se reapresentou ao PSG no meio de julho, após as férias, ainda envolto em dúvidas sobre suas condições físicas, pois teve de passar por uma cirurgia em razão da lesão no tornozelo sofrida em 19 de fevereiro, em partida contra o Lille. A ausência nos três jogos de pré-temporada aumentaram a intensidade desses questionamentos, mas, no duelo com o Jeonbuk, ele não só começou jogando como foi o único jogador, ao lado do zagueiro Danilo Pereira, a não ser substituído pelo técnico Luis Enrique.

Acostumado a formar um estrelado trio de ataque ao lado de Kylian Mbappé e Lionel Messi, Neymar não teve nenhum dos dois ao seu lado na Coreia do Sul. Messi, seu amigo de longa data, se despediu do PSG ao fim da temporada e está desfilando seu futebol com a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos. Mbappé, por sua vez, tem dado dor de cabeça ao clube por sua vontade de se transferir - ao que tudo indica, para o Real Madrid - e sequer viajou para a turnê asiática.

Neymar teve a companhia de Mbappé em campo, mas não de Kylian e sim do meio-campista Ethan, de apenas 17 anos, irmão mais novo do astro francês. Em seu primeiro gol, marcado aos 40 minutos, o brasileiro mostrou sua reconhecida habilidade para ludibriar o defensor com um belo drible, abrindo espaço para chutar da entrada da área e acertar o canto do goleiro.

A rede só voltou a balançar na parte final do segundo tempo, aos 38 minutos, quando Neymar recebeu uma ótima bola de Fabián Ruiz e ficou livre para marcar o segundo gol parisiense. Depois, foi protagonista de uma parceria que pode render bom frutos ao PSG nesta temporada, ao receber de Asensio na entrada da área e devolver de calcanhar para o espanhol, contratado nesta janela de transferências após deixar o Real Madrid, marcar um golaço.