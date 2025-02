FUTEBOL AMERICANO

NFL escolhe data do jogo na Arena Corinthians; saiba quando

A liga voltará ao Brasil pela segunda vez em 2025, e ainda não anunciou um dos times do confronto

Marina Branco

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:48

Arena Corinthians com postes de futebol americano Crédito: Reprodução I Instagram

De volta ao Brasil, a principal liga de futebol americano, a NFL, já tem data confirmada para a temporada 2025/26. Com partida disputada na Arena Corinthians, o torneio chegará ao país pelo segundo ano consecutivo, com anúncio da data feito na última quarta-feira (19). >

Em 2024, o jogo inaugural em território brasileiro atraiu multidões, e a NFL decidiu repetir a dose. Com time mandante definido, falta descobrir quem é a segunda equipe que entrará em campo no dia 5 de setembro, em São Paulo, pela primeira semana da temporada regular. >

O mandante no Brasil será o Los Angeler Chargers, que conta com a segunda maior base internacional de fãs, atrás apenas do México, para criar torcida. "Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo com o Los Angeles Chargers como o time designado no que será um incrível próximo capítulo no mercado", declarou Luis Martinez, gerente geral da NFL Brasil.>

Oponente e horário do jogo serão anunciados junto com a saída do calendário completo da NFL para este ano. Na última partida na Neo Química Arena, o local instalou os postes de futebol americano, aumentou as arquibancadas para abarcar um público maior, e ampliou o número de cabines de imprensa.>

Além do brasileiro, outros quatro jogos internacionais já foram anunciados. Serão dois jogos em Londres, na Inglaterra, no Tottenham Hotspur Stadium, único estádio construído especialmente para a NFL fora dos EUA, com New York Jets contra Cleveland Browns. >