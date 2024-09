BRASILEIRÃO

No retorno aos treinos, Bahia ganha reforços para enfrentar o Fortaleza

Tricolor encara o Leão do Pici no próximo sábado (21), no Castelão

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 18:30

Victor Cuesta está recuperado e pode ser titular do Bahia contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de ganhar um dia de folga após a vitória por 3x0 sobre o Atlético-MG, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Fortaleza, marcado para o próximo sábado (21), às 21h, no Castelão.

Na tarde desta terça-feira (17), os jogadores começaram o dia com uma ativação física na academia. Na sequência, foram para o campo e Rogério Ceni comandou um trabalho técnico em espaço reduzido.

Os titulares contra o Atlético-MG foram liberados mais cedo. Os reservas ficaram no campo e seguiram com o treino. A novidade do dia foi o retorno do zagueiro Victor Cuesta. Ele está recuperado de uma entorse no tornozelo.

Cuesta disputa uma vaga entre os titulares, já que Kanu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Fortaleza. Além do argentino, o atacante Tiago voltou aos treinos após se recuperar da dor no tendão do joelho.

Já o atacante Biel, com uma lesão nas costas, segue em tratamento. O volante Acevedo fez um trabalho de transição física no campo. O uruguaio passou por cirurgia no joelho no início do ano e ainda não estreou na atual temporada.