ÚLTIMA CHANCE

Novamente com equipe profissional, Bahia recebe Náutico valendo a liderança no Nordestão

Confronto contra os pernambucanos ocorre neste sábado (7), a partir das 17h30

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de junho de 2025 às 05:00

Kayky será um dos titulares do Bahia diante do Náutico Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o time sub-20 do Bahia perder para o Confiança no meio da semana e desperdiçar a chance de confirmar a liderança do grupo B na Copa do Nordeste, o Esquadrão volta a campo com sua equipe profissional neste sábado (7). Desta vez, o adversário será o Náutico, pela 7ª e última rodada da fase de grupos. Já classificados, os tricolores recebem os pernambucanos na Arena Fonte Nova para definir a colocação final na competição. A bola rola às 17h30. >

Ocupando a primeira colocação do grupo B com 13 pontos, o Esquadrão precisa apenas de um empate para garantir a liderança. Confirmando esse cenário, o próximo adversário do Tricolor na competição regional seria o Fortaleza, quarto colocado no grupo A. >

Diferente do confronto atrasado da 5ª rodada, o técnico Rogério Ceni volta a figurar no banco de reservas, junto aos outros atletas do elenco profissional. No entanto, a tendência é de que o Bahia não inicie o confronto com força máxima. Nomes como Michel Araújo, Acevedo, Arias e Kayky devem ganhar minutos na partida.>

O atacante, inclusive, destacou que o objetivo do clube é terminar a primeira fase da competição no topo. Para o camisa 37, quem entrar em campo vai estar preparado para cumprir a missão. “Acho que todo jogo a gente entra para ganhar. Temos que encarar como um jogo importante, onde a gente pode se classificar em primeiro geral, e isso vai ser importante porque a gente pode decidir em casa. Então é encarar como um jogo importante, que vale três pontos, liderança e o direito de jogar em casa”.>

É o que eu venho falando, nossa equipe tem um dos melhores elencos do Brasil, então não cabe a mim, cabe ao professor escolher o melhor time para cada partida Kayky Atacante do Bahia

Em contrapartida, Ceni não poderá contar com cinco jogadores para o confronto. Convocado pelo Uruguai, o atacante Luciano Rodríguez encabeça a lista. Além do uruguaio, o comandante tricolor também não pôde relacionar o volante Rezende, na transição, e o trio de lesionados Kanu, Erick e Iago Borduchi.>

Com o retrospecto histórico do confronto a seu favor, o Bahia venceu mais da metade dos jogos disputados contra o Náutico. Foram 43 partidas, considerando todas as competições. O Esquadrão saiu com o triunfo 22 vezes, enquanto empatou em 13 confrontos e perdeu oito vezes.>

Sendo mandante do confronto, o Tricolor nunca perdeu. Aconteceram 24 partidas entre as duas equipes, com 17 triunfos do Bahia e sete empates. O último jogo entre os clubes ocorreu em 2024, também pelo Nordestão, e terminou com o placar de 3x0 para os baianos. Os gols foram marcados por Thaciano, Óscar Estupiñan e Jean Lucas. >

Já o último revés diante dos pernambucanos ocorreu pelo Nordestão de 2018. Na ocasião, o Timbu conseguiu superar os baianos por 1x0 na Arena Pernambuco. O único tento do confronto foi anotado por Robinho.>