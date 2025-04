NA FONTE NOVA

Novamente titular, Marcos Felipe projeta 'final' do Bahia pela Libertadores

Com a lesão de Ronaldo, goleiro seguirá na meta tricolor na partida contra o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (24)

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de abril de 2025 às 15:51

Marcos Felipe em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo Crédito: EC Bahia/Divulgação

De volta ao time titular, o goleiro Marcos Felipe quer ajudar o Bahia a assumir a liderança do Grupo F da Libertadores. O Esquadrão encara o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira (24), a partir das 21h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos, podendo assumir a ponta da sua chave. Sabendo da importância dos três pontos, o arqueiro classifica o confronto como uma “final”. >

“Se tratando de um jogo de Libertadores, consideramos como uma final. Nós sabemos que será um grande jogo, um jogo muito difícil, contra um adversário qualificado, mas temos totais condições de vencer a partida com o apoio do nosso torcedor para alcançarmos a liderança”, analisou o paredão tricolor em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (23), no CT Evaristo de Macedo. >

Atualmente na segunda colocação do grupo, com quatro pontos conquistados, o Esquadrão tem a chance de assumir a liderança do grupo graças ao tropeço do Inter, que empatou em 3 a 3 com o Nacional-URU, no Beira-Rio, na abertura da rodada. Em caso de triunfo, o time iria aos sete pontos, ultrapassando o Colorado, que tem cinco, e se colocaria numa situação muito favorável para conquistar a classificação às oitavas de final. >

“É termos tranquilidade para fazer o melhor e alcançarmos o nosso objetivo, E estamos preparados taticamente e fisicamente para que possamos ganhar a partida e nos tornamos líder”, completou o goleiro. >

A partida também é muito importante para o próprio Marcos Felipe, que terá mais uma chance de se provar entre os titulares. Após terminar 2024 em baixa, ele começou a atual temporada como reserva de Danilo Fernandes, mas gradativamente recuperou a posição. Porém, depois da chegada de Ronaldo, perdeu novamente o posto entre os 11 iniciais, só que sempre manteve a cabeça erguida, pronto para agarrar as oportunidades que surgissem e ajudar o time com a sua experiência. >

“Estou muito preparado. Sempre me mantive motivado. Não abaixei a cabeça em nenhum momento. Sempre acreditei que a oportunidade surgiria novamente. Eu já tive a oportunidade de jogar na Libertadores no início deste ano. Também já joguei em 2021 [pelo Fluminense]. Mas vivenciar isso pelo Bahia é histórico. Poder ter essa oportunidade de jogar uma competição internacional com o Bahia é especial. E acredito que nós vamos fazer um grande trabalho para que possamos passar de fase”, comentou. >

Embora o técnico Rogério Ceni já tenha deixado a entender que o titular da posição seja Ronaldo, Marcos Felipe vê a intensa disputa pela titularidade com bons olhos, uma vez que quem sai ganhando com isso tudo é o próprio Esquadrão. >

“O Bahia está muito bem servido de goleiros. Acredito que todos estão preparados. Tenho trabalhado juntamente com Danilo e com Gabriel. O professor Duda tem nos ajudado a nos manter prontos para cada oportunidade e fico feliz com a volta à titularidade”, afirmou. >

Depois de cinco partidas seguidas “comendo banco”, Marcos Felipe voltou a atuar contra o Cruzeiro, em jogo no Mineirão, válido pela 4ª rodada da Série A, ao entrar no lugar de Ronaldo, que saiu lesionado ainda nos minutos iniciais, mas não conseguiu se destacar muito na derrota por 3x0 para a equipe mineira. Só que na rodada seguinte, usando a braçadeira de capitão, fez defesas importantes e ajudou o time a vencer a primeira no Brasileirão, ao derrotar o Ceará por 1x0, na Arena Fonte Nova. >

“Para mim foi uma experiência única. Fico muito feliz de poder contribuir não só com a atuação dentro de campo, mas também com a liderança. Espero dar continuidade também nessa parte que é muito importante”, finalizou.>