TRICOLOR

Diante do Atlético Nacional, Bahia busca a liderança do Grupo F na Copa Libertadores

Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h, na Arena Fonte Nova

Marina Branco

Publicado em 24 de abril de 2025 às 05:00

A Copa Libertadores da América está de volta para a torcida tricolor. O Bahia encontra nesta quinta-feira (24) o Atlético Nacional, último adversário restante do Grupo F, pela terceira rodada da fase de grupos. Os times entram em campo na Arena Fonte Nova, a partir das 21h. >

Erick Pulga é o jogador Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

É a terceira vez que os dois times se encontram na história, e até aqui, tudo igual. Um triunfo para cada. O confronto entre os dois aconteceu nas oitavas de final da Sul-Americana de 2013, com placar favorável aos colombianos por 1x0 na ida. Na volta, o tricolor devolveu o resultado na Fonte Nova, mas foi eliminado na disputa de pênaltis. >

No momento, o Bahia ocupa a vice-liderança da chave, com quatro pontos somados em duas partidas. Se vencer, assume a liderança isolada do grupo, afinal, o Inter, líder atual, empatou em 3x3 com o Nacional do Uruguai e soma cinco pontos. >

Nos últimos cinco jogos, o Bahia teve dois triunfos, dois empates e uma derrota, enquanto o Atlético viveu dois placares positivos, um empate e duas perdas. No entanto, a situação do tricolor na Libertadores vem sendo mais animadora, já que tem feito jogos consistentes desde o início da competição. Agora, o cenário tende a melhorar ainda mais, já que a dificuldade em vencer no Brasileirão, equilibrado com a Liberta em um calendário sofrido para o Bahia, ficou para trás após cinco jogos com o triunfo de 1x0 sobre o Ceará, que fez o time sair da zona de rebaixamento.>

O clima é de alegria e boa relação entre time e torcida. No entanto, algumas perdas não deixam de serem sentidas, com lesões e desfalques nos dois hemisférios do campo. Para o Bahia, a dor de perder sua dupla titular da zaga, formada por Kanu e Gabriel Xavier. David Duarte e Ramos Mingo começam na equipe. >

Além dos dois, o Esquadrão de Aço sente a falta do seu goleiro titular, Ronaldo, que deixou o campo de maca contra o Cruzeiro após sentir lesão muscular. No lugar dele, permanece Marcos Felipe. E não para por aí - se juntam aos desfalques o meia Michel Araújo, ainda em transição física, e Santiago Arias, em tratamento por estiramento muscular. >

RIVAL>

No entanto, o lado oposto não está muito diferente do tricolor, com diversas perdas também no elenco da equipe colombiana. No mínimo três jogadores que costumam ser titulares não entram em campo. O zagueiro Juan Aguirre e os meias Sebastian Guzman e Juan Zapata estão lesionados e sob cuidados do departamento médico. Ainda assim, o clima no Atlético é de esperança, já que o time está vivendo boa fase e é vice-líder do Campeonato Colombiano, com 28 pontos, apenas dois a menos em comparação com o Junior Barranquilla, cabeça da tabela. Além disso, fica também a esperança de ver a estrela de Edwin Cardona, destacado por seus cinco gols e seis assistências na temporada, brilhar.>