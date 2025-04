SUL-AMERICANA

Palestino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo está marcado para o Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de abril de 2025 às 17:30

Cruzeiro Crédito: Divulgação/ Cruzeiro

Nesta quinta-feira (24), Palestino e Cruzeiro se enfrentam pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile. Com o Cruzeiro lutando pela primeira vitória na competição e o Palestino buscando manter a liderança, o confronto promete ser decisivo para as pretensões de ambos. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Palestino x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).>

Palestino

A equipe chilena vem de uma derrota por 1 a 0 para o O'Higgins no Campeonato Chileno, mas se mantém na briga pela liderança na Copa Sul-Americana, com três pontos após vencer o Unión de Santa Fé por 2 a 0 na segunda rodada. A equipe ocupa o 2º lugar na tabela do Campeonato Chileno e precisa de mais uma vitória na Copa para seguir firme na briga pela classificação.>

Cruzeiro

O Cruzeiro, por outro lado, ocupa a lanterna do Grupo E, com zero pontos após duas derrotas. A equipe de Leonardo Jardim busca a recuperação para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. No Campeonato Brasileiro, o time vem de uma derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e ocupa o 7º lugar na tabela. Gabigol e Dudu têm chances de voltar ao time, e a expectativa é de um Cruzeiro mais competitivo na Copa Sul-Americana.>

Prováveis escalações de Palestino x Cruzeiro

Palestino: Perez; Meza, Ceza, León, Gargues; Martinez, Julian Fernández; Bryan Carrasco, Abrigo, Tapia; Arias. Técnico: Lucas Bovaglio.>

Cruzeiro: Cássio (Léo Aragão); Lucas Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Kauã Prates); Walace, Lucas Silva, Eduardo; Lautaro Diaz, Gabigol, Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.>

Ficha do Jogo

Jogo: Palestino x Cruzeiro>

Campeonato: Copa Sul-Americana 2024 — 3ª rodada, Grupo E>

Data: Quinta-feira, 24 de abril de 2025>

Horário: 21h30 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo (Chile)>