NOVA PEÇA NO MEIO-CAMPO

Novidade do Bahia no Brasileiro, De Pena destaca versatilidade como característica: 'Uma vantagem'

Uruguaio foi apresentado antes da partida contra o Internacional

Da Redação

Publicado em 13 de abril de 2024 às 17:46

Carlos de Pena Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Último reforço anunciado pelo Bahia, o meia Carlos de Pena não perdeu tempo no tricolor. Depois de apenas duas atividades com os novos companheiros, ele foi relacionado para o confronto com o Internacional, seu ex-clube, e pode estrear pelo Esquadrão neste sábado (13), no estádio Beira Rio.

A correria do meia foi tanta que a apresentação oficial teve de ser feita já em terras gaúchas. Na manhã deste sábado, De Pena falou pela primeira vez como jogador do Bahia e destacou a versatilidade como uma das principais virtudes.

O jogador chega para compor o principal setor do clube, e o que recebeu mais investimentos em 2024. Por conta da alta rotatividade dos atletas, ele tem chance de ser figura constante nas escalações de Rogério Ceni.

“Versatilidade é uma vantagem para dar opções ao treinador. Já joguei em várias posições no Inter, na minha carreira. Como ponta, meia, volante, cheguei a jogar de lateral-esquerdo também. Vou estar à disposição do treinador, onde ele achar que é melhor vou jogar. Claro que me sinto mais confortável em uma posição, mas se o professor precisar vou estar à disposição”, iniciou ele.

“Não é minha posição natural, mas posso [jogar na lateral esquerda]. Já joguei, não só no Inter, em outros times. Quando fiz minha estreia no Uruguai também joguei de lateral esquerdo. Posso dar uma opção mais ofensiva que defensiva. Se o professor precisar vou jogar”, completou.

Na função original, De Pena conta que é um meia que gosta de pisar na área e que pode cair pela esquerda ou direita. Na atual temporada, o Bahia tem apostado em um sistema de maior posse de bola, que tenta envolver o adversário. A estratégia exige fisicamente dos meio-campistas e por isso Ceni entende que precisa ter mais jogadores para essa função no grupo.

“Minha posição natural é jogar no meio, posso jogar pela direita, esquerda. Sou um meia que gosta de pisar na área, mas acho que a função defensiva é importante. Conseguir fazer as duas, ajudar o time no ataque na defesa. Sou um meia que gosto de chegar na área e também posso jogar na outra função do meio, primeiro volante, se necessário, dando saída de jogo mais clara e ajudando o time na marcação”, pontuou.

ESPIÃO

Coincidentemente, a chegada de Carlos de Pena ao Bahia casou com a estreia do tricolor no Brasileirão contra o Internacional. O meia defendeu o Colorado por duas temporadas e estava no elenco gaúcho até o fim do campeonato estadual, quando foi afastado.

Ter conhecido de perto o elenco e o técnico Eduardo Coudet faz do jogador uma arma a mais para o Esquadrão na partida. O uruguaio explicou como o Inter joga, mas disse que não teve uma conversa com Rogério Ceni sobre o assunto.